Et le mot de l'année en 2021 est...

Revue de presse du quotidien canadien La Presse.

«Pénurie» aura été le mot de l’année en 2021. Si la pénurie avait un symbole universel, ce serait le rouleau de papier de toilette; le premier à faire l’objet d’assauts angoissés au Costco dès mars 2020, et à différentes reprises par la suite. Car la pénurie parle de notre très profonde peur du manque. On l’associe aux affres de la guerre, aux heures sombres des régimes communistes, aux noires crises économiques. Dans notre riche société d’abondance et d’oversize, le choc est titanesque et l’éventualité, dérangeante.

La pénurie est en voie de devenir l’excuse universelle. Il manque quelque chose ou quelqu’un? Il y a un retard de livraison ou d’exécution? Les coûts explosent? «Blame it on the» pénurie! On ne se questionne pas assez à propos des profiteurs, sur les retards programmés, les manques contrôlés, sur certains des effets pervers des aides gouvernementales. La pénurie est un sésame, une explication passe-partout, un état d’âme à l’échelle d’une société entière.

La pénurie parle de l’époque tout entière. Une époque d’abondance, de gaspillage. Une époque où le tout, tout de suite, est un mode de vie. La pénurie se vit comme une insulte à notre standing.

Le manque, ou plutôt, la peur du manque parle de raréfaction, réelle ou imaginaire, créée de toutes pièces. La pénurie n’est pas seulement le mot de l’année; elle parle de l’époque tout entière. Une époque d’abondance, de gaspillage, des années qui foncent inexorablement dans un mur physique et moral. Une époque où le tout, tout de suite, est un mode de vie, où le mot décroissance sonne comme une hérésie, où la peur de manquer de farine est presque l’aveu d’une régression psychologique. La pénurie se vit comme une insulte à notre standing.

Mais le manque, s’il touche d’abord notre stabilité économique, dépasse ce champ et celui des biens de consommation pour s’incarner ailleurs. Avez-vous remarqué comment, dans le domaine culturel, le deuxième degré nous a désertés? En ce sens, nous vivons une pénurie de discussion et de rencontres confrontantes, les plus fécondes…

Rassurons-nous toutefois: la pénurie ne frappera pas le vaccin contre le Covid-19. En tout cas, pas ici. Les sociétés pharmaceutiques sauront adapter les vaccins ARN au mutant Omicron. Par contre, les pays pauvres ou excentrés continueront d’être sous-vaccinés sans que ça pose de problèmes de conscience à l’Occident. Il y a ici pénurie d’empathie et de vision globale. Or, si notre confort vaccinal nous empêche de voir ce qui se passe ailleurs, la pandémie reviendra sans cesse frapper à nos portes avec justement des variants mutants. Abondance et sentiment de fausse sécurité ici, pénurie de vaccins là-bas: problème planétaire.