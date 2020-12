"A l'Expo 58, la Silicon Valley, c'était nous. Et maintenant, quelle est l'ambition?", Thierry Geerts (Google)

Thierry Geerts est à la tête de Google Belgique depuis 10 ans, c'est un observateur attentif et passionné de la digitalisation de la société et de l'économie. Il en convient, la Belgique a clairement raté le train du digital, mais ce n'est pas pour autant une raison de baisser les bras. Tout est encore possible, nous dit-il, à condition d'afficher une ambition forte qui inclut la société toute entière et tous les secteurs économiques.