"Dans cette crise, les sociétés de livraison ne jouent pas le jeu avec les restaurateurs", Annick van Overstraeten (Le Pain Quotidien)

Dans ce podcast, Annick van Overstraeten nous explique comment elle compte donner un second souffle au Pain Quotidien dans une période de crise, tout en garantissant une alimentation saine et un juste prix aux producteurs.

En devenant patronne du Pain Quotidien, en août dernier, Annick van Overstraeten a découvert l'univers du slow food, après 10 années passées à la tête de Lunch Garden. Sa mission? Donner un second souffle à ce qui fait l'ADN du Pain Quotidien: des produits sains et une approche plus durable et artisanale.