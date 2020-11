Marie Noble (Foire du Livre): "Il y a un repli sur soi du monde culturel"

Dans ce podcast, Marie Noble appelle à un sursaut du monde culturel et à la création de nouveaux modèles plus agiles pour décloisonner les arts et retisser du lien.

Dans un secteur heurté de plein fouet par le covid-19, la nouvelle commissaire de la Foire du livre porte un regard transversal et aiguisé sur un secteur culturel exsangue. Elle voit dans cette crise une occasion unique de repenser le fonctionnement de la culture en Belgique. Objectif, lui donner un second souffle.

Marie Noble regrette l'absence de vision ambitieuse et commune pour la culture. Elle déplore également le manque d'agilité et d'efficacité des institutions jugées trop distantes des réalités.

Dans ce podcast, elle dessine les contours d'un projet culturel commun: une gouvernance plus souple et plus résiliente, un décloisonnement général des arts, une réappropriation de l'espace public par les artistes et une mise valeur du multiculturalisme bruxellois.