"Essayer de gagner toujours plus d'argent ne nous a pas rendus plus heureux" - Sandrine Dixson-Declève (Club de Rome)

Sandrine Dixson-Declève est coprésidente du Club de Rome et conseillère en transition économique et environnementale auprès de l'Union européenne. Elle est l'invitée de Hors pistes.

Pour expliquer son métier, Sandrine Dixson-Declève a l'habitude de dire qu'elle "facilite les conversations difficiles". Que ce soit aux côtés d'Al Gore dans les années 90 ou en tant que conseillère pour l'ONU et la Commission européenne, elle sillonne la planète depuis plus de 30 ans pour construire un dialogue entre les États, les institutions internationales, les entreprises, les ONG et le monde de la finance.