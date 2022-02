"L’esprit entrepreneurial est de plus en plus présent en Wallonie" - Fabrice Brion (CEO d'I-Care)

Rencontre avec Fabrice Brion, patron et fondateur d'I-Care, une pépite wallonne spécialisée dans la maintenance prédictive des machines industrielles.

On présente souvent I-Care comme le "Dr House" des machines industrielles. L'idée de départ est à la fois simple et révolutionnaire: mesurer à distance l'état de santé des équipements afin d'anticiper les pannes et ainsi éviter aux clients de coûteuses ruptures de production.