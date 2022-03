"L'innovation ne se décrète pas, c'est un processus qui naît souvent de la rencontre fortuite et de l'erreur", Marie du Chastel (Kikk)

Marie du Chastel est programmatrice et coordinatrice du Kikk Festival, un événement dédié aux industries créatives. Elle est l'invitée du podcast Hors pistes.

Cheffe d'orchestre du Kikk Festival , Marie du Chastel est une entrepreneuse atypique qui navigue entre le monde de l'art, de la science et de la technologie. Avec l'aide des équipes de l'ASBL Kikk, elle est parvenue à placer Namur sur la carte européenne des industries créatives .

Elle a amené un travail de longue haleine, étalé sur dix années, qui a permis de transformer un événement pointu, réunissant l’avant-garde numérique européenne, en un rendez-vous global et festif qui brasse un large public, à l’échelle d’une ville entière. Chaque année, artistes, scientifiques, entrepreneurs et développeurs y dialoguent. Une grande discussion qui prend la forme d'expositions, de performances artistiques, de conférences et de débats.