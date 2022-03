"Nous sommes à l'aube d'une grande vague entrepreneuriale", Claire Munck (BeAngels)

Claire Munck, CEO de BeAngels et spécialiste des levées de fonds et de l'écosystème belge des start-ups, est l'invitée du podcast Hors pistes.

Depuis deux décennies, Claire Munck facilite les rencontres entre les investisseurs privés et les entrepreneurs à la recherche de capital pour lancer ou faire grandir leur projet.

Fort de 420 membres, BeAngels est le plus important réseau d'investisseurs privés du pays et le plus dynamique aussi. 2021 a été l'année de tous les records pour l'association, tant pour le nombre de projets financés que pour les montants levés.