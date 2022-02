Économie wallonne, accès à la propriété, Bolloré... Votre podcast matinal est prêt

20 projets à haute valeur ajoutée, sélectionnés et bientôt financés par la Wallonie . À haute valeur ajoutée car ils sont innovants et créateurs d'emplois. On vous en parle dans ce Brief.

Les jeunes achètent leurs biens immobiliers plus tard, plus loin et plus petits et souvent avec plus de fonds propres. Mais la part de nouveaux crédits hypothécaires accordée n'a pas beaucoup bougé depuis 2015.