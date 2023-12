Les perspectives pour la Belgique en 2024, avec Quentin Joris et Caroline Sägesser (Crisp)

Cette semaine, dans le Brief, découvrez nos perspectives pour 2024. Au programme: les marchés, la politique belge et internationale, ainsi que le monde des entreprises.

Nous poursuivons notre analyse prospective de l'actualité, cette semaine, histoire de voir de quoi sera fait 2024. Chaque jour, deux invités pour commenter les différents sujets.

La Belgique sera à l'honneur aujourd'hui avec nos deux experts, à la veille de cette année électorale importante. Caroline Sägesser, politologue et chercheuse au Crisp, et Quentin Joris, responsable du service Économie et Politique à L'Echo.

On votera en Belgique en juin 2024: européennes, fédérales et régionales en juin, provinciales et communales en octobre. L'occasion de tirer le bilan de la Vivaldi, en demi-teinte.

Mais aussi de prévoir quelles majorités pourraient sortir des urnes au Fédéral et dans les Régions. Avec la montée des extrêmes et la chute sensible de certains partis de la majorité, l'arithmétique sera compliquée. Et les négociations s'annoncent longues et difficiles.

Demain, nous passerons au chapitre international et nous terminerons vendredi avec les perspectives pour le monde de l'entreprise.

Et vous pouvez retrouver, en cliquant ici, le Brief spécial consacré aux marchés en 2024.

Le Brief, le podcast matinal de L'Echo

Ce que vous devez savoir avant de démarrer la journée, on vous le sert au creux de l’oreille, chaque matin, en 7 infos, dès 7h.

Le Brief, un podcast éclairant, avec l’essentiel de l’info business, entreprendre, investir et politique. Signé L’Echo.