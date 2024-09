Accord chez Audi, baisse des taux de la BCE, nouvelle fiscalité en Wallonie... Votre podcast matinal est prêt

Le Brief, le podcast matinal de L’Echo, 7 infos, dès 7h.

Une série d' incompétences peut expliquer le naufrage d'Intégrale . Il y a deux ans et demi, l'assureur a été mis en liquidation. Un rapport d'experts vient démontrer des manquements dans la gestion du dossier.

Le gouvernement wallon dévoile ses premières mesures fiscales: il s'agit de la réduction des droits d'enregistrement dès le premier janvier et de la baisse des droits de succession et de donation, un peu plus tard, en 2028.