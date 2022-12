Aerospacelab a remporté le prix de la Scale-up de l'Année, Benoît Deper est l'invité du Brief

Le Brief, le podcast matinal de L'Echo, 7 infos, dès 7h.

En 2018, Benoît Deper fonde Aerospacelab, une entreprise qui conçoit des microsatellites d'observation à haute performance. Passé par la Nasa et l'ESA, cet ingénieur civil de l’UCLouvain aime bousculer la vieille industrie spatiale européenne...

Avec lui, nous allons, bien sûr, parler de "NewSpace" et d'opportunité dans ce domaine, mais aussi d'une prochaine filiale nord-américaine et des besoins en Wallonie et en Belgique afin de continuer à développer de telles activités.