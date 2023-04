Année formidable pour la SFPI, la sonde Juice vers Jupiter, Liberty Steel à Liège... Votre podcast matinal est prêt

Le Brief, le podcast matinal de L’Echo, 7 infos, dès 7h.

Dans le Brief de ce mercredi, nous revenons sur l'excellente année de la SFPI, la Société Fédérale de Participations et d'Investissement. Le bras financier de l'État belge a fini 2022 sur les chapeaux de roues. On vous explique pourquoi.