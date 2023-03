Bernard Keppenne (CBC), invité du Brief: "Les organes de contrôle en Europe jouent très clairement leur rôle"

Le Brief, le podcast matinal de L’Echo, 7 infos, dès 7h.

Ce lundi dans le Brief, nous analysons avec Bernard Keppenne, économiste en chef à CBC Banque, le rachat de Credit Suisse par son concurrent, UBS. Nous détaillons les tenants et les aboutissants de cette affaire. Nous évoquons la crise bancaire que nous avons traversée la semaine dernière. Va-t-elle se poursuivre? Est-ce le signe d'une faiblesse de nos banques? Ce sont toutes ces questions que nous posons. Enfin, nous revenons sur le conclave budgétaire qui a débuté hier et la composition du Bel 20.