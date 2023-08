BONUS Le Brief | Les bons d'État à 2,81% sont-ils vraiment une bonne affaire?

C'est d'ores et déjà un carton! Le bon d'État à un an, rémunéré à 2,81% de rendement net, a attiré ce jeudi des dizaines de milliers de souscripteurs pour une somme totale dépassant le milliard d'euros. Le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, porte ce projet. La campagne de souscription durera jusqu'au 1er septembre.

"L'opération est un succès car le bon d'État est un produit simple à comprendre et sûr pour les épargnants. Je crois aussi qu'il y a une demande pour des taux d'intérêt plus élevés", explique Marcs Lambrechts, chroniqueur financier à L'Echo.

Les banques grincent des dents face à une telle concurrence. Elles ne digèrent pas que l'État s'arroge le droit de réduire le précompte mobilier de 30 à 15% pour ce produit financier. Mais faut-il un gros capital pour que cette souscription vaille le coup? "Non, c'est même le contraire", indique Isabelle Dykmans, responsable du service "Mon Argent", "parce que le bon d'État est accessible à la plupart des épargnants. À partir de 100 euros, on peut acheter un bon d'État."

