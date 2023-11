Brief spécial | DLU4, est-il encore temps de régulariser vos capitaux?

Denis-Emmanuel Philippe, avocat fiscaliste chez Bloom Law, et Isabelle Dykmans, responsable du service "Mon Argent", apportent leur éclairage sur la fin d'une amnistie fiscale dans un Brief spécial.

Le temps est compté: il ne reste plus que six semaines pour bénéficier du système de régularisation fiscale, appelé DLU4. Il s’achève le 31 décembre. La procédure permet de déclarer des avoirs placés à l’étranger ou dont l’origine ne peut plus être prouvée. Mais, attention, avec des pénalités!