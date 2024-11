Brief spécial | Les États-Unis, future capitale mondiale des cryptos?

Dans un épisode spécial, Le Brief décrypte l'engouement autour du bitcoin, et de tout le secteur lié aux cryptos, depuis l'élection de Donald Trump à la présidentielle.

Assiste-t-on aux prémices d'une grande vague? Les États-Unis s'apprêtent-ils à devenir la capitale mondiale des cryptos? Est-ce le moment d'investir, ou pas? Jusqu'où s'envolera le cours du bitcoin et des autres monnaies numériques?

Pour répondre à toutes ces questions, un épisode spécial du Brief donne la parole à deux spécialistes: Florian Ernotte, avocat en droit des affaires, a publié un ouvrage de référence sur la blockchain et les crypto-actifs. Il a également co-créé le média cryptomonnaie.be. Gilles Quoistiaux est journaliste à L'Echo, newsmanager du service Entreprendre et expert en matière de cryptos avec deux livres à son actif sur le sujet.