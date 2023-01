Ce qui change pour vos finances perso en 2023: Ewa Kuczynski et Joëlle Maison vous parlent d'immobilier

Pour que vous puissiez démarrer 2023 en douceur et bien informés, on a décidé de vous concocter une série spéciale pour le Brief avec l'équipe de Mon argent, le service de L'Echo qui s'intéresse à tout ce qui touche à vos finances personnelles. Quel genre de série? Cinq épisodes, un par jour, pour vous tenir au courant de tout ce qui change cette année pour vos finances. Et ce dernier épisode est consacré à l'immobilier.