Le Brief, le podcast matinal de L’Echo, 7 infos, dès 7h.

Dans le Brief de ce jeudi, nous évoquons le dernier rapport sur la stabilité financière de la Banque nationale de Belgique . Elle recommande, à présent, aux établissements bancaires d'allonger la durée de leurs crédits hypothécaires pour préserver le pouvoir d'emprunts de leurs clients.

L'euro digital est sur les rails. Non, il ne s'agit pas d'une nouvelle cryptomonnaie, mais d' un moyen de paiement du futur sur lequel nous nous penchons à l'occasion des 25 ans de la Banque centrale européenne aujourd'hui.

BePark accueille un nouvel actionnaire majoritaire, Indigo, qui lui permet de voir encore plus grand. Le groupe français prend plus de 60% des parts de la société belge. Ainsi, il espère pouvoir accéder plus facilement au marché B2B.