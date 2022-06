Critères ESG, faillites en Belgique, l'application Itsme... Votre podcast matinal est prêt

Le Brief, le podcast matinal de L'Echo, 7 infos, dès 7h.

Ce matin, je vous propose de revenir sur cette volonté d'investir dans des entreprises plus éthiques. De cette envie est née une classification, les fameux ESG, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance attribués aux entreprises. Est-ce que les autorités financières vont mieux protéger l'investissement responsable? On va se pencher sur un cas qui pourrait bien aller dans ce sens.