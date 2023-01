Dans votre Brief matinal, Pascale Delcomminette (Awex) vous parle de l'aéroport de Liège et des relations USA-Europe

Le Brief, le podcast matinal de L’Echo, 7 infos, dès 7h.

Après Laurent Jossart, le patron de l'aéroport de Liège, et Willy Borsus, ministre wallon de l'Aménagement du territoire et de l'Économie, Pascale Delcomminette, la directrice de l'Agence wallonne à l'exportation (Awex), prend aussi position pour un accroissement du nombre de vols au départ de Liège. La ministre de l'Environnement, Céline Tellier, semble plus isolée dans ce dossier.