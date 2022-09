Dans votre podcast matinal, Marek Hudon vous parle de crise énergétique, de l'image des entreprises et de Twitter

Le Brief, le podcast matinal de L’Echo, 7 infos, dès 7h.

Comme chaque lundi, nous recevons un invité. Aujourd'hui, il s'agit de Marek Hudon, professeur à la Solvay Brussels School of Economics and Management de l'Université libre de Bruxelles. Ses domaines de compétences sont, en particulier, la finance durable, la résilience au sein des entreprises, l'innovation sociale et l'éthique dans le business.