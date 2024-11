Démocratie aux États-Unis, production de frites à Dunkerque... Votre podcast matinal est prêt

Le Brief, le podcast matinal de L’Echo, 7 infos, dès 7h.

Donald Trump est le grand gagnant de l'élection présidentielle américaine. Il a conquis plus de grands électeurs que Kamala Harris, mais il a aussi plus de voix. Ce qui a manqué à la démocrate, c'est plus de soutien de la part des groupes ethniques. Le républicain a su jouer sur les attentes d'une large frange de la population.