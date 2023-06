Le Brief, le podcast matinal de L’Echo, 7 infos, dès 7h.

L' administration bruxelloise est appelée à faire des économies . Il est question de 5% de son budget , soit plus de 580 millions d'euros !

L'inflation continue à inquiéter la Banque centrale européenne, qui relève une fois de plus ses taux d'intérêts . Et ce n'est sans doute pas fini .

Du coup, la charge de la dette belge pèse de plus en plus lourd. Pour le Bureau du plan, un déficit public à plus de 5% risque bien de devenir structurel.