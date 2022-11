Des fonds verts qui trichent, NewB, événements en Chine, grève à la SNCB... Votre podcast matinal est prêt

Le Brief, le podcast matinal de L'Echo, 7 infos, dès 7h.

On reviendra également sur les évènements en Chine et sur les risques encourus par les investisseurs en cette période mouvementée.

Et n'oubliez pas, vous qui nous suivez en ce moment et qui prenez habituellement le train... Il y a une grève sur le rail qui va durer jusqu'à jeudi soir. Les cheminots réclament plus d'investissements dans le transport ferroviaire.