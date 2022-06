Dumping social, législation "climat", Big Tech et santé... Votre podcast matinal est prêt

Le Brief, le podcast matinal de L’Echo, 7 infos, dès 7h.

Un groupe de construction belge qui met la pression sur ses sous-traitants pour violer les règles en matière d'obligation sociale: ça s'appelle du dumping social. Tout cela pour tirer les prix vers le bas. On vous en parle dans ce podcast.

Et puis, les prévisions de l'OCDE ne sont pas bonnes en termes de croissance, le Roi ne s'excuse pas et les eurodéputés n'arrivent pas à s'accorder pour défendre le climat: c'est aussi au menu du Brief ce matin.