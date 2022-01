Écoutez "Le Brief", le podcast matinal de L'Echo

7 infos qui comptent, dès 7h, c'est la promesse du nouveau podcast quotidien de L'Echo.

Le matin, au petit-déjeuner ou en route vers le boulot, on a souvent envie de s'informer, sans toujours en avoir le temps. C’est pour cette raison que L’Echo lance Le Brief, un podcast matinal pour commencer la journée avec une sélection de 7 infos utiles, éclairantes et constructives.

Au-delà des faits bruts et de l’info immédiate, notre ambition est de donner du relief et du sens à l’actualité, pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.

Avec Le Brief, vous allez entendre qu’à L’Echo, nous sommes mordus d’économie et de finance, c’est clair, mais aussi de politique belge et internationale, d’innovation, de culture, de débats d’idées. Tout ça dans un esprit constructif, à la recherche de solutions et avec une attention toute particulière pour cet esprit d’entreprendre qui monte en puissance en Belgique francophone!

Voici un avant-goût du podcast Le Brief

Nous vous donnons rendez-vous du lundi au vendredi, dès 7 heures, dans notre application, sur lecho.be et sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous allez l’entendre, L’Echo, c’est aussi pour vous.