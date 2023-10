Édition spéciale | Dans quel état sont les finances belges à l'issue des conclaves?

Selon lui, "on ne pourra plus s'en sortir avec la méthode habituelle des trois tiers". Un tiers sur les dépenses, par la magie de la râpe à fromage. Un tiers sur les recettes, quitte à surdoser l'optimisme. Et, par la grâce de l'inventivité, un tiers de "divers". "Si la seule méthode consiste à gratter les fonds de tiroirs, on n'y arrivera pas. À un moment, il faudra passer à un autre registre."