Édition spéciale du Brief | Bpost, la fin du règne sur les journaux?

Michel Lauwers, journaliste au service "Entreprendre" et Mathieu Colleyn, journaliste au service "Politique et Économie" de L'Echo nous éclairent sur le potentiel retrait de la concession de la distribution de journaux à bpost.

Que représente l’activité de distribution de journaux chez bpost? Risque-t-on une empoignade politique sur ce dossier? Et qu’en pensent les éditeurs de journaux? C’est pour répondre à ces questions que les invités sont aujourd’hui Michel Lauwers, du service "Entreprendre", qui a enquêté sur le sujet et Mathieu Colleyn, du service "Politique et Économie", qui a suivi le kern.