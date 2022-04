Macron "modestement" élu, les investisseurs activistes, fusion-acquisition... Votre podcast matinal est prêt

Le chef de l'État français réélu avec plus de 58% des suffrages exprimés à l'issue du second tour de l'élection présidentielle hier soir: un score plus modeste qu'il y a cinq ans. L'extrême droite n'a jamais rassemblé autant de partisans. Désormais, Emmanuel Macron devra convaincre pour faire barrage à ses opposants. Nous analyserons son programme économique et verrons qui pourrait l'entourer durant son second mandat.