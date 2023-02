Etienne de Callataÿ, invité du Brief: "Il faut une énergie chère pour une prise de conscience"

Étienne de Callataÿ est notre invité ce matin. Économiste de renom, qui a fait ses premières armes au FMI, à la Banque nationale et dans les cabinets ministériels aussi. Il a longtemps été l'économiste en chef de la Banque Degroof, il est maintenant président d'Orcadia, un gestionnaire de portefeuille luxembourgeois dont il est aussi le stratège et le cofondateur.

On parlera d'économie , évidemment, dans le monde tel qu'il est après un an de guerre en Ukraine . Un conflit qui a bouleversé pas mal de repères économiques.

Et de la portée des sanctions occidentales contre la Russie. Ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et les secteurs qui continuent à y échapper. Pourquoi n'interdit-on pas le commerce des diamants en Europe, par exemple, alors que le G7 appelle à le faire. "Il le faudrait. Pour des raisons éthiques, même si ce n'est pas dans notre intérêt. Nos économies sont capables d'encaisser des coups. On aurait pu aller plus vite et plus fort", affirme Étienne de Callataÿ.