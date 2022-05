Forum de Davos, les entreprises européennes en Chine, 250 nouveaux emplois à Garocentre... Votre podcast matinal est prêt

Le Brief, le podcast matinal de L’Echo, 7 infos, dès 7h.

Des montagnes, des dirigeants de haut rang et les problèmes du monde: cela vous met sur la voie de ce dont on va parler, ce matin? En effet, c'est du Forum économique mondial de Davos en Suisse. Vous entendrez que l'absence des Russes et la faible participation des Chinois ne va pas perturber les débats. Une délégation belge fait le déplacement.