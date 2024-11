François Gemenne (Climatologue): "Les résultats de la COP29 ne feront pas avancer les choses d'un iota."

Le Brief, le podcast matinal de L’Echo, 7 infos, dès 7h.

La COP 29 a joué les prolongations une bonne partie du weekend pour trouver un semblant d'accord sur le financement de la transition climatique dans les pays les plus pauvres .

Pour commenter ces sujets, l'invité du Brief est François Gemenne, politologue et climatologue, professeur à HEC paris et à l'université de Liège.