Frontline renonce à Euronav, accord sur le nucléaire, Mestdagh... Votre podcast matinal est prêt

Au programme du Brief aujourd'hui, nous allons évidemment évoquer l' accord trouvé sur le nucléaire avec Engie . Deux réacteurs nucléaires doivent être prolongés pour une durée de 10 ans à partir de novembre 2026. Les négociations sont restées serrées.

Un nouvel outil financier wallon fait son apparition et éclipse tous les autres. Il s'appelle WE pour Wallonie Entreprendre. Son but est de simplifier la vie des entrepreneurs.