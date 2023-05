Hausse des donations mobilières, méga-usine de batteries, la fédération Horeca attaque son ancien président... Votre podcast matinal est prêt

Le Brief, le podcast matinal de L’Echo, 7 infos, dès 7h.

Dans le Brief de ce mercredi, nous revenons sur une réforme des droits d'enregistrement qui a boosté le nombre de donations mobilières déclarées l'an dernier en Wallonie: près de 11.400. Les nouvelles dispositions datent d'il y a un an et demi.