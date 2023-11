Julien Pestiaux (Climact) est l'invité du Brief: "L'ensemble de l'Europe prend du retard dans la transition climatique"

Aujourd'hui, on va parler climat et responsabilité sociétale des entreprises avec notre invité, Julien Pestiaux, partner de Climact, un bureau d'ingénieur-conseil qui aide les entreprises et les gouvernements à réduire leur impact climatique. Le monde des entreprises, Julien Pestiaux le connaît bien puisqu'il est aussi administrateur de l'Union wallonne des entreprises et du groupe Ackermans van Haren.