L'opération Lou rapporte 2 milliards à l'État, le taux à 10 ans au sommet, la BEI reconstruit déjà l'Ukraine... Votre podcast matinal est prêt

Nom de code "Lou", l'opération a été préparée dans le plus grand secret et approuvée par le gouvernement il y a plus d'un mois déjà. L'État belge a vendu une partie de sa participation dans BNP Paribas , à peu près un tiers des 7,8% qu'il détenait actuellement. 2 milliards rentrent dans ses caisses.

Le taux belge à 10 ans dépasse les 3%. On n'avait plus vu ça depuis plus de 10 ans justement. Et le mouvement de hausse est particulièrement rapide. Quel impact pour l'épargnant ? Comment en profiter.