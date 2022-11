La COP27, la fin des voitures thermiques en 2035, Twitter... Votre podcast matinal est prêt

Le Brief, le podcast matinal de L'Echo, 7 infos, dès 7h.

Notre invité du jour est Marek Hudon, professeur à la Solvay Brussels School of Economics and Management de l'ULB.

Ensuite, nous analyserons le management du réseau social Twitter. "Twitter avec Elon Musk sera plus violent, plus polarisant, il ne faut pas sous-estimer l'impact sociétal de cette affaire", met en garde Marek Hudon.

Et enfin, nous reviendrons sur les derniers rebondissements de l'organisation de la 22e édition de la Coupe du monde de football. "Ne serait-il pas temps de mettre des critères de sélection plus exigeants pour les pays hôtes de grands évènements sportifs planétaires? On pourrait imaginer que la Belgique pourrait porter une nouvelle charte au niveau européen."