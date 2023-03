La réforme fiscale sur les rails, l'azote empoisonne la Flandre, TikTok au ban des administrations... Votre podcast matinal est prêt

Le Brief, le podcast matinal de L’Echo, 7 infos, dès 7h.

Le ministre des Finances Vincent Van Peteghem a présenté le premier volet de sa réforme fiscale. L'objectif est d'améliorer les salaires nets. Mais ces largesses seront compensées par une taxation du patrimoine et des entreprises et par des mouvements sur les taux de TVA. Mais un second volet viendra avec la prochaine législature.