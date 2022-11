Laurent Hublet et Digital Minds, vague de licenciements dans la Big Tech... Votre podcast matinal est prêt

Philosophe et ingénieur de gestion. Voilà déjà un profil atypique. Il paraît qu'on l'appelle parfois "le philosophe de la Tech". Cycliste convaincu, je l'ai découvert en préparant ce Brief. Notre invité a travaillé dans le conseil en stratégie et dans l’investissement dans des start-ups. Ancien consultant auprès du Boston Consulting Group, ancien conseiller d'Alexander De Croo, il est le patron du campus bruxellois BeCentral, rien de moins que le plus grand campus numérique d'Europe. Notre invité, ce lundi, est Laurent Hublet.