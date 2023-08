Le bon d’État "Van Peteghem", Crelan et son système informatique, les petites brasseries en difficulté... Votre podcast matinal est prêt

Le Brief, le podcast matinal de L'Echo, 7 infos, dès 7h.

Ce matin, nous reviendrons sur le fameux bon d'État à un an du ministre des Finances Vincent Van Peteghem et ferons le point sur ce que nous en savons. Ce bon d'État doit encourager les banques à augmenter les taux sur l'épargne. Mais les deux produits sont-ils tout à fait comparables et concurrentiels? C'est ce que nous tenterons de savoir.