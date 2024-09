Brief spécial | Élections communales: Bruxelles dans le rouge

Dans un épisode spécial, le Brief analyse l'état des finances locales à Bruxelles avec la journaliste Pauline Deglume et William Verstappen, expert en finances communales chez Brulocalis.

