Caroline Sägesser (Crisp): "Gaza fournit un bonus au PTB"

À quelques jours des élections, Le Brief fait le point sur la tonalité de la campagne et la santé des partis avec la politologue Caroline Sägesser (Crisp). Quelles coalitions pourraient voir le jour après le 9 juin?

Ce dimanche 9 juin, 8,5 millions d'électeurs sont appelés à se rendre aux urnes. Ils voteront trois fois: aux élections régionales, fédérales et européennes. L'occasion de faire le point sur la situation, afin de bien comprendre les enjeux derrière ces élections cruciales.

Caroline Sägesser, politologue et chercheuse au Crisp, le Centre de recherche et d'information socio-politiques, est l'invitée du Brief. Aux côtés du journaliste Mathieu Colleyn, nous explorons les différents scénarios probables à l'issue de ce triple scrutin.