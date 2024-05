Sofie Merckx (PTB): "Les travailleurs devront payer le carcan budgétaire européen"

Sofie Merckx est notre invitée du Brief ce lundi. À six semaines des élections, la question de l'emploi a été au cœur des discussions avec la représentante du PTB.

Sofie Merckx est la cheffe de groupe du PTB à la Chambre. C'est la troisième invitée politique dans le Brief du lundi, après François De Smet et Rajae Maouane, les présidents de DéFI et d'Ecolo. L'occasion de découvrir une autre personnalité que l'omniprésent Raoul Hedebouw, donc.