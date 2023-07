Le plan anti-tabac, la Big Tech, les emprunts de l'État belge... Votre podcast matinal est prêt

Le Brief, le podcast matinal de L'Echo, 7 infos, dès 7h.

Ce matin, au programme de notre Brief estival: des bars à chichas en danger , condamnés à disparaître, du moins si l'on s'en tient au plan interfédéral anti-tabac tel qu'il est actuellement pensé.

Dans ce Brief, je vous parle également du refinancement de la dette publique fédérale, qui est déjà bien avancé .

La recommandation culturelle de Giles Daoust est "The Singularity is Near", du futuriste Ray Kurzweil.