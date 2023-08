Les distributeurs automatiques, embaucher des étrangers, la certification CE au Royaume-Uni... Votre podcast matinal est prêt

Le Brief, le podcast matinal de L’Echo, 7 infos, dès 7h.

Il y a du mouvement dans le Brief, ce vendredi 4 août.

Tout le monde ou presque a une banque pour placer son argent. Mais quand il s'agit de le retirer, c'est une autre paire de manches . Les quatre principales banques du pays s'étaient engagées à créer un distributeur automatique dans chaque commune d'ici à 2025. Mais la réalité est là: c'est qu'il y en a de plus en plus qui disparaissent.

Les problèmes de recrutement en Belgique pourraient être réglés, en partie, par l'embauche de professionnels étrangers. Les conditions d'octroi de permis de travail et de séjour se sont améliorées. La démarche se fait de plus en plus. Un sixième de la main d'œuvre est étrangère en Belgique.