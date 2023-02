Les prix de la construction augmentent, la Tech à Barcelone, Snoopdog fait la nique aux majors... Votre podcast matinal est prêt

Les prix des matériaux de construction continuent à grimper. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'immobilier et ce n'est pas près de s'arrêter. À cause de l'inflation évidemment. La grande majorité des entrepreneurs s'attendent à une prochaine augmentation des prix de certains matériaux. Une dizaine de pourcents sur le ciment, la brique et les tuiles ou encore le verre . En fait, tout ce qui demande beaucoup d'énergie dans la fabrication.

Le Mobile Congress de Barcelone , c'est la grand-messe européenne des technos et des telecom. Le salon retrouve sa vitesse de croisière et les Belges y sont très bien représentés. 38 entreprises belges ont fait le déplacement cette année . C'est un record.

SnoopDog fait la nique aux majors de la musique, ses titres et ceux de son label ne seront plus sur les grandes plateformes. Pour écouter les plus célèbres albums de 2Pac et Snoop Dogg, il faudra désormais passer par SoundOn, la plateforme de distribution imaginée par TikTok.