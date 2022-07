Les prochaines annonces de la BCE | Vers une réouverture du système de gazoducs Nord Stream? Votre podcast matinal est prêt

Le Brief, le podcast matinal de L’Echo, 7 infos, dès 7h.

Pour le Brief d'aujourd'hui, notre invité est Bernard Keppenne, économiste en chef chez CBC Banque. Avec lui, nous allons évoquer notamment la Banque centrale européenne qui doit relever ses taux d'intérêt et l'incertitude autour de la réouverture du système de gazoducs russe Nord Stream. Et puis, nous parlerons de bon vin.