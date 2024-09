Liège, Schaerbeek, Charleroi... Les grands enjeux de votre commune en podcast

À l'occasion des élections communales du 13 octobre, Le Brief se penche sur les grands enjeux de plusieurs communes en Belgique, en collaboration avec les journalistes du service Politique de L'Echo.

1 | Liège: se relever après les crises

Liège se place en première position d'un triste classement: celui des communes les plus endettées de Belgique. Avec une dette de 6.772 euros par habitant, la Cité ardente dépasse Charleroi.

Il faut dire que les Liégeois ont connu des années difficiles lors de cette dernière mandature. Il y a d'abord le covid, suivi de dévastatrices inondations dans la région, plus récemment, l'incendie de la tour Kennedy avec des dizaines de familles à reloger, sans parler de l'interminable chantier du tram.

Dans un tel contexte, ces élections sentent le terminus pour Willy Demeyer (PS), âgé de 65 ans, et bourgmestre depuis 25 ans.

2 | Tournai: le shérif face à la droite

De gauche à droite: Ludivine Dedonder, Thomas Mangarts et Paul-Olivier Delannois assistent aux commémorations du 80ᵉ anniversaire de la libération de Tournai, pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le "shérif" Delannois affiche une sérénité à toute épreuve : "On ne gagne pas une élection sur un bilan, auquel cas, je ne me tracasserai pas tant il est bon!"

3 | Schaerbeek: la fin de l'ère Clerfayt?

En face, le paysage semble éclaté à gauche : le PS se voit concurrencé par un PTB qui monte en puissance dans la commune, ainsi que par l'arrivée de la Team Fouad Ahidar. À droite, MR et Les Engagés feront liste commune, persuadés de pouvoir surfer sur la vague des législatives de juin.

4 | Bastogne et sa fusion avec sa voisine Bertogne

Après sa victoire face à son frère, le bourgmestre Benoît Lutgen (Les Engagés) fait face à un nouveau défi: la fusion avec sa voisine Bertogne. L'objectif étant de faire des économies d'échelle et de dégager des moyens supplémentaires, la fusion n'a toutefois pas que des adeptes.

5 | Charleroi: repeupler le centre-ville

Charleroi, c’est plus de 200.000 habitants, et un taux de chômage qui frôle les 15%. En embuscade, les libéraux veulent profiter de l'élan des législatives de juin pour débarquer au pouvoir avec Les Engagés et prendre la ville aux socialistes.