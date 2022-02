Magnette veut faire de la Belgique "un pays sans e-commerce" | L'UE investit pour relancer son secteur de puces électroniques

Le Brief, le podcast matinal de L'Echo, 7 infos, dès 7h.

Aujourd'hui, on va d'abord porter toute notre attention sur le "Chips act", soit 42 milliards d'euros investis par l'Union européenne pour faire en sorte que l'Europe relance son secteur de puces électroniques. À l'Echo, on s'est demandé quelles pourraient être les retombées de cet investissement chez nous, plus particulièrement pour Imec, un centre de recherche en technologies digitales situé à Louvain.